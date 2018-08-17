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"Bu mezarlardan birinde beş bireye ait iskeletler bulundu. Bu iskeletlerin bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Kazılarda kilisenin erken evrelerine, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda küçük buluntu ortaya çıkarıldı" dedi.