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Noel Baba Müzesi ve Myra'da ziyaretçi sayısı ikiye katlandı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'nde bu yıl kasım ayı ve yılın 11 aylık döneminde ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla, gelir oranı ise yüzde 25'ten fazla artış gösterdi

13.12.2018 - 11:20 | Güncelleme: DHA

Antalya'nın en çok ziyaretçi çeken ören yeri konumundaki 'Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'nde ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelir önceki yıla göre arttı.

DHA'nın haberine göre Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yıl kasım ayında 13 bin 633 kişi ziyaret etti. Karşılığında 225 bin 543 lira gelir sağlandı. Müzeyi, geçen yılın aynı döneminde ziyaret eden 6 bin 465 kişi, 105 bin 244 lira gelir bırakmıştı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde 284 bin 989 ziyaretçiyi ağırlayan ve 4 milyon 13 bin 111 liralık gelir elde edilen müzede bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 361 bin 271 kişiye, gelir ise 5 milyon 211 bin 784 liraya yükseldi.

Myra Antik Kenti'ni kasım ayı içinde 11 bin 73 kişi ziyaret ederken, karşılığında 183 bin 970 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 862 kişi Myra'yı ziyaret etmiş, karşılığında 78 bin 19 lira gelir sağlanmıştı. Geçen yılın 11 aylık döneminde 182 bin 494 ziyaretçiyi ağırlayıp, 2 milyon 780 bin 47 lira gelir elde edilen Myra Antik Kenti'nde bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 247 bin 609 kişiye, gelir de 3 milyon 802 bin 330 liraya yükseldi.

 

 

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