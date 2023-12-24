Haberler Gündem Noel (Christmas) nedir, ne zaman kutlanır? Noel kutlamaları nasıl olur?

Noel nedir, ne zaman kutlanır? Her sene olduğu gibi bu sene de aralık ayının son günlerinin yaşanmasıyla Noel kutlamaları gündemdeki yerini aldı. Ağaçların ve evlerin süslendiği, insanların birbirine hediyeler verdiği, birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı Noel kutlamalarının kökeni ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor. İşte Noel hakkında bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:18 facebook

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Noel kutlamaları başladı... Hristiyan dünyasında her sene kutlanan Noel için bu sene de hazırlıklar yapıldı. Yılbaşı ile sıkça karıştırılan Noel kutlamaları Noel Baba figürüyle tüm dünyada evrensel bir kutlama günü haline gelmiştir. Peki, Noel (Christmas) nedir, ne zaman kutlanır? Noel kutlamaları nasıl olur? İşte merak edilenler...

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NOEL NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR? Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.