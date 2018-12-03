- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir aile Noel için yaptıkları ışıklı süslemeler nedeniyle her gece 3 bin dolar ödemek zorunda kalıyor.
ABD basınındaki haberlere göre, New Jersey'in Old Bridge bölgesinde yaşayan Thomas-Kris Apruzzi çiftinin, 15 yıldır Noel zamanında rengarenk ışık ve süslemelerle donattıkları evleri, bölgedeki en gözde Noel mekanlarından biri haline geldi.
Ancak evi görmek için gelen ziyaretçilerin her yıl artması, hem bölge yönetimini hem de Apruzzi çiftinin komşularını rahatsız etti.
Komşular, bölgedeki trafik sıkışıklığından ve park yeri bulunmamasından şikayet ederken, bölgeyi korumaya gelen polislerin varlığı da çevre sakinlerini tedirgin etti.
Old Bridge Belediye Başkanı Owen Henry ve yerel yetkililer artan şikayetler üzerine Apruzzi ailesinden her gece polisler için 2 bin dolar, çevreden evi görmeye gelen öğrencilerin servis ücreti için de bin dolar ödemesi kararını verdi.
Öte yandan Apruzzi ailesi evlerine yaptıkları süslemelerin anayasal hakları olduğunu belirterek, artık geleneksel hale gelen Noel ışıklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
EV İÇİN 4 BİN 500 DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI
Işıklar için kesilen cezanın ilk birkaç gününü kendi ceplerinden ödeyeceklerini dile getiren Apruzzi çifti, kalan günler için de halktan yardım toplayacak.
Çiftin evinin ışıklarının söndürülmemesi ve kesilen cezanın ödenmesi için "GoFundMe" adlı bağış toplama sitesinden kampanya başlatıldı. Toplamda 75 bin dolara ulaşmanın hedeflendiği kampanyada şu ana kadar 4 bin 500 dolar bağış toplandı.
Apruzzi çifti, karara rağmen evlerinin ışıklarını 1 Aralık gecesi itibarıyla yaktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.