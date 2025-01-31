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        Haberler Kültür-Sanat Nordik Film Günleri başlıyor

        Nordik Film Günleri İstanbul'da başlıyor

        Nordik Film Günleri; Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İzlanda Fahri Konsolosu, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, İBB Kültür Dairesi'nin işbirliğiyle 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek

        Giriş: 31.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:26
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        Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İzlanda Fahri Konsolosu, Norveç Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Nordik Film Günleri, 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Beyoğlu Sineması'nda sinemaseverlerle buluşuyor.

        Nordik sinemasının en seçkin örneklerini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak olan etkinlik; Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İzlanda'dan 5 filmi İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

        Her bir yapım, İskandinav coğrafyasının benzersiz kültürel dokusunu ve hikâye anlatım geleneğini yansıtarak sinemaseverlere farklı perspektifler sunacak.

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        Program:

        • Women at War (Kona fer í stríð): Görsel bir şölen sunan bu İzlanda filmi, mizah ve gerilimi harmanlayarak, bir kadının tek başına verdiği ekolojik mücadeleyi konu ediniyor (7 Şubat saat 19:00)
        • Amundsen : Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan olan Norveçli kaşif Roald Amundsen'in ilham veren hikayesi (8 Şubat saat 15:00)
        • Once Upon a Time in a Forest (Havumetsan lapset) : İskandinav ormanlarının güzelliğini ve hayatlarını bu ormanların şekillendirdiği gençleri konu edinen büyüleyici bir Fin belgeseli (8 Şubat saat 19:00)
        • Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) : Ruben Östlund filminde kara mizah aracılığıyla insani etik değerleri sorguluyor (9 Şubat saat 15:00)
        • The Guilty (Den skyldige) : Danimarkalı izleyicilerin çok beğendiği sürükleyici gerilim filmi (9 Şubat saat 19:00)

        Nordik Film Günleri, İstanbul izleyicisini Nordik sinemasının yenilikçi, düşündürücü ve etkileyici dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarmayı amaçlarken aynı zamanda Türkiye ve Nordik ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

        Sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan hikâyeleri buluşturmayı amaçlayan etkinliğe "İstanbul Senin" uygulamasından ücretsiz biletinizi temin edilebilir.

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        #Nordik Film Günleri
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