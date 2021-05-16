Normalleşme ne zaman başlıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar vaka sayısına göre de şekillenecek. Peki normalleşme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz."

Erdoğan: "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz."