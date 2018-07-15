Norveç U19 - Portekiz U19 maç önü

Norveç U19 ve Portekiz U19, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Avrupa U19 Şampiyonası Grup A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Norveç U19, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Portekiz U19, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 256 kodlu maçı oynayanlar; Norveç U19 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Portekiz U19 galibiyet oranı 0.00.

Norveç U19 önceki hafta Portekiz U19 mücadelesinde 0-1 yenildi.

Portekiz U19 ise İspanya U19 karşılaşmasında 2-1 kazandı.