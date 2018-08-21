Norwich City - Preston North End maçı istatistikleri

İngiltere Championship maçında Norwich City ile Preston North End, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Norwich City 1 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Preston North End 4 puanda ve 13. sırada. Norwich City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Preston North End, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norwich City kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Preston North End sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Norwich City önceki hafta Sheffield Wednesday mücadelesinde 5-1 yenildi.

Preston North End ise Burton Albion maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norwich City, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Preston North End, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Preston North End 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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