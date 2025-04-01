Noterler açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatilinde noterler çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatili kapsamında, noterlerin açık olup olmayacağı sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 güne uzatılması, noterlerin çalışma takvimi konusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama geldi. Peki, 2-3-4 Nisan noterler hizmet verecek mi? İşte noterlerin çalışma durumu hakkında güncel bilgiler...
Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte noterlerin çalışma durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Araç ve konut alım satımı, vekâlet işlemleri gibi birçok önemli işlemi bayram sonrasına bırakan kişiler, noterlerin hangi günler hizmet vereceğini araştırıyor. Peki, 2-3-4 Nisan bayram tatili boyunca noterler açık olacak mı? İşte merak edilen detaylar...
NOTERLER AÇIK MI? AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı, yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.