Notts County - Oldham Athletic maçı heyecanı

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Notts County, 06 Kasım 2018 Salı günü Oldham Athletic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:45. Maç öncesi Notts County 13 puanla 22. sırada, Oldham Athletic 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Notts County son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oldham Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Notts County kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Oldham Athletic sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Notts County son hafta oynanan Walsall maçında 1-2 yenildi.

Oldham Athletic, Bristol City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Notts County, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Notts County, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

Oldham Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Oldham Athletic, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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