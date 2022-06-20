‘Babaannemin vasiyetiyle hayatım değişti’ 0:00 / 0:00

Nova Norda'yı 'Varım' şarkısının ardından tanımıştım. Bir gün YouTube'da rastgele tıklamam sonucu dinlediğim şarkı beni yeni bir sanatçı ile bir araya getirmişti. Bu belki de rastgele değildi...

'Varım'ı dinlediğimde hissettirdiği gücün ardından Nova Norda'nın diğer parçalarının da hayatıma girmesine izin verdim. 'Çıktım Bi Yola', 'Peşindeyim Kendimin', 'Pelin', 'Kuzeye Kaç!' sayısız kez dilime dolanırken, Nova Norda ilk albümü 'Paralel Evrende Dünya Tarihi'ni de yayımladı.

Ardından albümün lansman konserinde şarkılara eşlik ederken Nova Norda'nın özgürlükçü ruhunun farkına vardım. Gerçek adı Ecem Böke olan alternatif sanatçı, dinleyicilerinin parçalarında gerçek hikayelerle karşılaşmalarını hedeflediğini belirtiyor.

Küçük yaşlarda babaannesinin vasiyeti üzerine piyano çalarak kariyerinde ilk adımı atan ve ‘Müzisyen olmaya karar vermek yaşadığım en heyecanlı süreçti.’ diyen Böke ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

- Gerçek adınızın Ecem Böke olduğunu biliyoruz. Sahne adınız 'Nova Norda'nın anlamı nedir?

Nova Norda, ‘Kuzey yıldızı’ demek. Bir ormanda kaybolsak, kuzey yıldızı bize nasıl yön gösterirse, içimizdeki seslerin ve tutkuların o ölçüde hayatın karmaşasında bize yön gösterdiğine inanıyorum. Müziği seçmeme sebep olan şeyin bu iç seslere kulak vermem olduğunu düşündüğümden, sahne mahlasımı bu sezgilere ithaf etmek istedim.

- Peki 'Nova Norda'yı 'Nova Norda' yapan nedir?

Bunu sanırım dinleyenler daha iyi cevaplayacaktır ama bana göre; yaşadığım olayları irdeleyip, şarkılara dökmeye gayret etmek, yaşamadığım şeyleri tutsun diye yazmıyor olmak; yani o samimiyet diyebilirim. Dinleyenler şarkılarda gerçek hikayelerle karşılaşsınlar istiyorum. Bu şarkı yazarken benim için vazgeçemediğim bir unsur…

- Yıllarca radyo sanatçısı olmak isteyen ancak ailesi müsaade etmeyince hayalini gerçekleştiremeyen babaanneniz, müzik eğitimi görmeniz konusunu babanıza vasiyet etmiş. Bunun üzerine küçük yaşlarda piyano dersleri almaya başlamışsınız. Babaanneniz sayesinde hayatınız değişmiş diyebilir miyiz?

Kesinlikle diyebiliriz. (Gülüyor.) Müzik kulağım olduğunu ilk o fark ediyor. Onun vasiyetiyle bir piyano alıyoruz ve hayatım değişiyor. Müziğin hayatımda olmadığı bir gün bile olmadı o günden sonra. Babaanneme çok şey borçluyum.

- Müzik serüveninize de Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldığınız sıralarda katıldığınız rock korosunda adım atmışsınız. Ardından özel sektörde başlayan kariyerinizi yarıda bırakıp, profesyonel müziğe yönelmişsiniz. Bu süreci anlatabilir misiniz?

Dediğim gibi; müziğin hayatımda olmadığı bir an bile yoktu. En çok da üniversitede müzik kulübünde müzikle haşır neşir oldum. Sonra zorunda olduğumu düşündüğümden, mezun olunca kurumsal kariyere atıldım ama içime sinmeyen çok fazla şey oldu. Bu kariyer değişimi de benim için çok doğal akışında gelişti ve müzik aşkı istemsizce beni buraya kadar yönlendirdi. Müzisyen olmaya karar vermek yaşadığım en zor ama en heyecanlı süreçti diyebilirim. Her şey kendiliğinden, olması gereken yeri buldu.

- İlk tekliniz 'Çıktım Bir Yola', adeta müzik yolunda attığınız ilk adımı anlatıyor. 'Çıktım Bir Yola'nın sizdeki yeri nedir?

Aynen öyle… Yazdığım ilk parça ‘Çıktım Bi Yola…’ Kurumsal günlerimde, bir kaçış olarak müzik yapıyor, şarkılar yazıyordum. Bu parça ortaya çıkan ilk parçam oldu. Bu yüzden de ilk onu yayınlamak istemiştim.