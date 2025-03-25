Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Numan Kurtulmuş: Utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş: Utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Dün gece İstanbul'da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir"
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır" dedi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, X hesabından açıklama yaptı.

        Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

        "Dün gece İstanbul'da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir.

        İfade özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olsa da, bu özgürlük başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumları ekme hakkı vermez.

        REKLAM

        Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır.

        Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez.

        Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı, hukukla anarşiyi bir potada eritmek kimseye fayda sağlamaz.

        Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarfedilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum.

        Unutmayalım ki, nefret ve düşmanlık diline prim vermek, demokrasimizi ve temel haklarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz.

        Ülkemizin, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde başta siyasiler olmak üzere herkes en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeli, bu toprakların fay hatlarıyla oynayacak tehlikeli söylemlerden ve eylemlerden ivedilikle uzaklaşmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili