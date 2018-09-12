Numancia - Sporting Gijon maçı ne zaman?

Numancia ve Sporting Gijon, 13 Eylül 2018 Perşembe günü İspanya Kral Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Numancia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sporting Gijon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 521 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Numancia kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Sporting Gijon sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Numancia son haftadaki Gimnastic Tarragona müsabasında 1-2 yenildi.

Sporting Gijon ise Cadiz maçında 0-3 yenildi.

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