Oyuncu Nur Fettahoğlu 3 yıl önce annelik heyecanını kızı Elisa Güzin ile tatmıştı. Bir süre projelerine ara veren oyuncu ekranlara geri döndü. İşte Fettahoğlu'nun konuk olduğu dergiye verdiği açıklamalardan satırbaşları:
Doğumdan sonra bütün hayatınız çocuk oluyor. Onsuz gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kızım olmadan hiçbir şey yapmak gelmedi içimden uzun süre ama şimdi işin içine yoğun bir çalışma temposu girince, bazen ‘Allah’ım ya’ diyorum, ‘Bir saat... Sadece bir saat kimse olmasın etrafımda!’ Olabiliyor öyle yani...
"ELİSA’YA OLAN SEVGİMİN TARİFİ YOK"
Anneliğin, her gününü yeni bir tecrübeye dönüştürmesinden memnun: “Dünyaya yeni bir can getiriyorsunuz, adım adım gelişimini görüyorsunuz. Başka türden bir güç de veriyor insana. Mutlaka eksik hissettiği yerler de oluyor tabii insanın. Sonu yok...
Neticede o da başlı başına bir karakter. Baskı uygulamadan, düşüncelerini engellemeden, gideceği yolda arkasındaki el olabilirsiniz ancak. Onu yapmaya çalışıyorum doğrusu. Ben de onun sayesinde sorunlarla çok daha güçlü bir şekilde baş edebiliyorum. O olmasaydı, savrulurdum. Tarifi yok Elisa’ya olan sevgimin. Sok içine orada kalsın deseler, yaparım. Dursun orada sıcacık öyle...
"5 SENE BANKACILIK YAPTIM"
Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı’nda okuyan Nur Fettahoğlu, iş hayatına bankacı olarak adım atıyor. “Ne alaka değil mi?” diyen Fettahoğlu, o süreçte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf… ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle.
Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım. Piyon gibiydim, kendini övmek gibi olmasın ama becerikliydim. Hızlıyım diye hangi bölümde bir ihtiyaç olsa, destek için oraya yönlendirirlerdi. Bir de sabit durabilen biri değilim, çok çabuk sıkılırım. İçeride sürekli hareket halindeydim.
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