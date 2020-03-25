Nurgül Yeşilçay: Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın gündeminde bu sefer ülkemizi de etkisi altına alan salgın bulunuyor.

Yeşilçay, koronavirüsün yayılmasıyla beraber dükkanları yağmalayanlara yönelik şu ifadelerle sitem etti:

Panikten, ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki.

"BÜYÜKLERİMİN ELLERİNDEN ÖPERİM"

Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun. Bu kollektif panik hali asıl korkunç olan. Büyüklerimin ellerinden öperim.