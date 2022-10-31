Meslektaşlarına seslendi 0:00 / 0:00

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Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kendi jenerasyonundaki meslektaşlarına seslendi. — Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) October 27, 2022 "HAYDİ KIZLAR, NEREDESİNİZ?" Konuyla alakalı konuşan Yeşilçay, "Bugün Özgü Namal’ı gördüm. Onu seyretmeyi ne kadar özledim. Bizim jenerasyonda çok iyi isimler var. Mesela Sanem Çelik’i de özledim. Bazen rakip olmayı, bazen omuz omuza olmayı bazen de bir işi beraber sırtlamayı... Bir de Başak Köklükaya’yı... Haydi kızlar, neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

"AYLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM" Öte yandan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda Ömur Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı. Son dönemde formuyla dikkat çeken Yeşilçay, Sabuncuoğlu’nun fit görüntüsüne yaptığı övgülere teşekkür ederken, "Aylardır bu anı bekliyordum. Uzun süredir kendime dikkat ediyorum. Gece yemek yeme olayını bitirdim. Demek ki bunu yapabiliyormuşum. Kahvaltıyı geç yapmaya özen gösteriyorum, aralarda da dikkat ediyorum. 16 saat aç kalma formülü bende işe yaradı" demişti.

KENDİNE HAS GÜZELLİK SIRLARI Nurgül Yeşilçay, sohbette kendine has güzellik sırlarını da anlatmıştı. Yumurta akının yüze gerginlik verdiğinden bahseden oyuncu, "Gözaltına uygulandığında torbaları azaltıyor" ifadelerini kullanmıştı. Selülit içinse filtre kahve kullandığını söyleyen Yeşilçay, "Kahveyi içtiğinde, geriye kalanını sürdüğünde selülite iyi geliyor" şeklinde konuşmuştu.

NE ZAMAN EVLENECEK? Sevgilisi Necati Kocabay’la 3 yıldır düğün yapacağını söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Magazincilerden düğün bekliyorum. Her şey hazırlansın, biz gelip, imzayı atalım” demişti.