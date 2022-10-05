Nurgül Yeşilçay: Evlenme teklifi oldukça tuhaftı

"Evlenme teklifi oldukça tuhaftı" 0:00 / 0:00

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Filmde mafyayı çökertmek için polisle işbirliği yapan bir şarkıcıyı canlandıran Nurgül Yeşilçay, bol aksiyon sahneli filmin çekimlerinde yaşadıklarını anlattı. Yeşilçay, "Kore’den aksiyon sahneleri için yönetmen geldi. Adam bana gösteriyor yapmam gerekenleri ama yapamıyorum. 'Neden yapamıyorsun?' dedi ama sonunda yaptık" ifadelerini kullandı.

Ömür Sabuncuoğlu - Nurgül Yeşilçay "DETONE OLMASI GEREKİYORDU, HİÇ ZORLANMADIM" Filmde söylediği şarkıdan kısa bir örnek veren Nurgül Yeşilçay, “Sesi kötü olan bir şarkıcıyı canlandırdım. Detone olması gerekiyordu, hiç zorlanmadım” şeklinde konuştu. Son dönemde formuyla dikkat çeken Yeşilçay, Ömür Sabuncuoğlu’nun fit görüntüsüne yaptığı övgülere teşekkür ederken, “Aylardır bu anı bekliyordum. Uzun süredir kendime dikkat ediyorum. Gece yemek yeme olayını bitirdim. Demek ki bunu yapabiliyormuşum. Kahvaltıyı geç yapmaya özen gösteriyorum, aralarda da dikkat ediyorum. 16 saat aç kalma formülü bende işe yaradı” dedi.

Necati Kocabay - Nurgül Yeşilçay NURGÜL YEŞİLÇAY’IN KENDİNE HAS GÜZELLİK SIRLARI Nurgül Yeşilçay sohbette kendine has güzellik sırlarını da anlattı. Yumurta akının yüze gerginlik verdiğinden bahseden oyuncu, “Gözaltına uygulandığında torbaları azaltıyor” ifadelerini kullandı. Selülit içinse filtre kahve kullandığını söyleyen Yeşilçay, “Kahveyi içtiğinde, geriye kalanını sürdüğünde selülite iyi geliyor” dedi.

Necati Kocabay - Nurgül Yeşilçay NE ZAMAN EVLENECEK? Sevgilisi Necati Kocabay’la 3 yıldır düğün yapacağını söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Magazincilerden düğün bekliyorum. Her şey hazırlansın, biz gelip, imzayı atalım” şeklinde konuştu.