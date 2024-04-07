Nuri Alço sağlık durumu: Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ünlü sinema oyuncusu Nuri Alço sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço, evinde rahatsızlandı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Alço'nun hastalığı ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Nuri Alço sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, iyileşti mi? Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Nuri Alço hayatı gündeme gelirken sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Nuri Alço son sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmen olan Nuri Alço kimdir, kaç yaşında?
NURİ ALÇO SON SAĞLIK DURUMU
Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınan iyi kalpli usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi.
Hastane yönetimi, bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gelen Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı; "Sanatçı Nuri Alço, Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da bir açıklama yaptı.
NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğan Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu ve eski manken.
Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı. Ardından çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Daha sonraki süreçte Türker İnanoğlu'nun tavsiyesiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti. Yeşilçam'da genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. Günümüzde de sinemacılık kariyerine devam etmektedir.
NURİ ALÇO FİLMLERİ
1977 Ah Bu Ne Dünya Saldun
1980 Sönmüş Ocak
1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz
1982 Günaha Girme Erol
Islak Mendil Nuri
Nasıl İsyan Etmem Yalçın
Hasret Sancısı
1983 Yakılacak Kadın Fehmi
1984 Bir Sevgi İstiyorum
Yosma Selim
Kayıp Kızlar Reşit
Taçsız Kraliçe
1985 Altar Hunka
Katiller de Ağlar
O Kadınlardan Biri
Tele Kızlar Yusuf
Yakılacak Kadın
1986 Alın Yazım
Ayrılamam Şehmuz
Sevgi Çıkmazı
Aşk Ve Kin Nejat
Hayat Köprüsü Nuri
Vazife Uğruna Naci
Akrep
1987 Kurtar Beni Fettah
Kader Utansın Tarık
Yavrumu Kurtarın
O Bir Melekti Adnan
1989 Bir Aşk Bin Günah
Kavgamız
Polis Dosyası
1990 Sözde Kızlar Behiç
1993 Yabancı
Can Borcu
1994 Deliler Kudurunca
Bir Kral
Yaz Aşkları Hakan
1996 Cinayet Masası
1997 Kır Çiçekleri
2000 Yaralı Kurt
2002 Şahin
2003 Dilan Derviş
Ömerçip Psikopat Nuri
2004 Sen Küçüksün
Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya
2005 Düzen
Ver Elini İstanbul Rıza
2006 Can Pazarı
Acı Ekmek
Akbabalar
Meçhule Gidenler
2008 Nekrüt Vahit
2008 Koca Kafalar Kendisi
2009 Sonsuz Nuri
2010 Nene Hatun Kumandan
2011 Günah Keçisi Kendisi
2014 Krallar Kulübü Cumali
2016 Temel ile Dursun İstanbul'da Kendisi
2016 Vezir Parmağı
2017 Karımı Gördünüz mü ? Tayfun
2017 Vallahi Hortladı Nuri Hoca
NURİ ALÇO DİZİLERİ
2002 Lahmacun ve Pizza Babür Zımba (Konuk Oyuncu)
2003 Lise Defteri Ahmet Cevaloğlu (Ediz'in babası)
2004 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu
2004 Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya
2005 Gerçek Kesit Şevket (Kabus adlı bölümde)
2006 Dikkat Şahan Çıkabilir Kendisi (Konuk Oyuncu)
2010 Akasya Durağı Konuk Oyuncu
2015 Kardeş Payı Kendisi (Konuk Oyuncu)
2018 Meleklerin Aşkı Kendisi (Konuk Oyuncu)
2019 İkizler Memo-Can Engerek Ali