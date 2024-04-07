NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğan Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu ve eski manken.

Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı. Ardından çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Daha sonraki süreçte Türker İnanoğlu'nun tavsiyesiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti. Yeşilçam'da genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. Günümüzde de sinemacılık kariyerine devam etmektedir.