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Nuri Sesigüzel'e veda

Nuri Sesigüzel, son yolculuğuna uğurlandı. Sesigüzel'in cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ünlü isimler katıldı

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  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Türk halk müziğinin ünlü isimlerinden Nuri Sesigüzel, dün 86 yaşındayken hayata veda etti. 

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüze'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Nuri Sesigüzel'in cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. 

    Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ağar, Aydın Aydın, ünlü sanatçının meslektaşları ve sevenleri katıldı. 
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Nuri Sesigüzel’in vefatıyla ilgili olarak doktoru, kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel açıklama yaptı.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Nuri Sesigüzel’in tedavisiyle yakından ilgilenen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, “Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu” dedi.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Nuri Sesigüzel’in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise, “Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun” diye konuştu.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Oğlu Mehmet Sesigüzel de “Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Mahmut Tuncer: Bir çınardı, abideydi. Halk müziğinin pirinin öldüğünü söyleyebilirim. Allah, nur içinde yatırsın. Urfalı olması dolayısıyla bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, 'dayı' diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah, mekânını cennet etsin.
  • Nuri Sesigüzel'e veda

    Selahattin Alpay: Yine büyük mihenk taşlarından ağabeyimi kaybettik. Allah, nurlar içinde yatırsın. Her şeyden evvel, sanatının dışında ondan şöyle örnek aldığım bir şey vardır; kişiliği, saygınlığı. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete haizdi ama hiçbir zaman şımarmadı maddi ve manevi. Örnek alacağımız insanlardan bir tanesiydi. Hayatını kaybetmeden 15 - 20 gün önce aramıştım. "Biraz rahatsızım" dedi.

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