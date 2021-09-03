Son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Nusret Çetinel'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
ABONE OL

Nusret Çetinel'e veda

69 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Nusret Çetinel, dün son yolculuğuna uğurlandı. Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi

Nusret Çetinel'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
Son yolculuğuna uğurlandı
0:00 / 0:00
AA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi dün toprağa verildi. Çetinel için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene Nusret Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı. Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

NUSRET ÇETİNEL HAKKINDA

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen "Bizim Evin Halleri" dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra "Muhteşem Yüzyıl", "Behzat Ç.", "Sevda Kuşun Kanadında", "Mavera", "Aşk Ağlatır", "Yağmurdan Sonra" başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nesrin Cavadzade anne olmak istiyor! - Magazin haberleri
FİSKOS Nesrin anne olmak istiyor!
Hüner Coşkuner'in vasiyeti... SON DAKİKA: Yerine getirildi! Magazin haberleri
FİSKOS Vasiyeti yerine getirildi
Merve Aydın'ı yıkan ölüm - Magazin haberleri
FİSKOS Merve Aydın'ı yıkan ölüm
Merve Dizdar: Şu anda kurduğum hayallerin tam ortasındayım - Magazin haberleri
FİSKOS "Şu anda kurduğum hayallerin tam ortasındayım"
Haluk Levent'in konseri ertelendi - Magazin haberleri
FİSKOS Konseri ertelendi
Engin Hepileri: Cesaret edilememiş bir iş - Magazin haberleri
FİSKOS "Cesaret edilememiş bir iş"
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz baş başa yemekte! Dizi aşkı gerçek oldu - Magazin haberleri
FİSKOS Dizi aşkı gerçek oldu
Mert Yavuzcan'ın acı günü - Magazin haberleri
FİSKOS Ünlü oyuncunun acı günü
Mazhar Alanson'un acı günü - Magazin haberleri
FİSKOS İlk eşi hayatını kaybetti
Pelin Akil'den Anıl Altan'a: 8 seneye neler sığdırdık - Magazin haberleri
FİSKOS "8 seneye neler sığdırdık!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.