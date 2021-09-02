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Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Nusret Çetinel (69) yaşamını yitirdi. Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Çetinel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

SON DAKİKA! Nusret Çetinel hayatını kaybetti!
Nusret Çetinel hayatını kaybetti!
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AA / HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Ferhan Şensoy'un vefatının ardından bir acı haber de Nusret Çetinel'den geldi. Çetinel, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Ünlü oyuncunun vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

'Rafadan Tayfa', 'Pembe Panterin Dönüşü', 'Polis Akademisi', 'Police Story', 'Tanrının Zırhı', 'Jetgiller', 'Cehennem Melekleri 2', 'Yıldız Savaşları' gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel ayrıca, 'Eyvah Babam', 'Bizim Evin Halleri', 'Sırlar Dünyası', 'Büyük Buluşma', 'Yağmurdan Sonra', 'Yeşeren Düşler', 'Hakkını Helal Et', 'Nazlı Yarim', 'Tek Türkiye', 'Son Ağa', 'Unutma Beni', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Patron Mutlu Son İstiyor', 'Sevda Kuşun Kanadında' ve 'İsimsizler' gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan 'Aşk Ağlatır' dizisinde 'Hikmet' karakterine hayat vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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