Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nusret Gökçe, kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

        Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finalinin partisine giremedi

        Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye davetiyesiz girmeye çalışan Nusret Gökçe, itişmeye varan tartışmayla kapıdan kovuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıdan kovuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında; Fransa takımı Paris Saint-Germain, İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı.

        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin! Haberi Görüntüle

        Maçın ardından geleneksel Şampiyonlar Ligi partisi verildi. Nusret Gökçe, davetli olmadığı partiye katılmak istedi. Güvenlik ekibi, davetiyesi olmadığından dolayı Gökçe'yi içeriye almadı.

        Nusret Gökçe, güvenlik ekibini ikna etmeye çalışsa da başarısız oldu. Güvenlik ekibi, kapıdan ayrılmak istemeyen Gökçe'yi sırtından iterek uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine Nusret Gökçe'nin yanındaki kişiyle güvenlik ekibi arasında itişmeye varan tartışma yaşandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nusret Gökçe
        #UEFA
        #şampiyonlar ligi
        #Paris Saint-Germain
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı