Almanya'nın Münih şehrinde dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında; Fransa takımı Paris Saint-Germain, İtalya takımı Inter Milan'ı tarihi bir skorla, 5 - 0 mağlup ederek şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazandı.

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Maçın ardından geleneksel Şampiyonlar Ligi partisi verildi. Nusret Gökçe, davetli olmadığı partiye katılmak istedi. Güvenlik ekibi, davetiyesi olmadığından dolayı Gökçe'yi içeriye almadı.

Nusret Gökçe, güvenlik ekibini ikna etmeye çalışsa da başarısız oldu. Güvenlik ekibi, kapıdan ayrılmak istemeyen Gökçe'yi sırtından iterek uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine Nusret Gökçe'nin yanındaki kişiyle güvenlik ekibi arasında itişmeye varan tartışma yaşandı.