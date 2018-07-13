Nybergsund - Fram Larvik rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Nybergsund, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Fram Larvik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Nybergsund 13 puanla 11. sırada, Fram Larvik 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nybergsund, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Fram Larvik, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 147 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nybergsund kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fram Larvik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nybergsund son hafta oynanan Drammen maçında 0-9 kazandı.

Fram Larvik ise Lilleström B maçında 7-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nybergsund, 10 gol attı ve 12 gol yedi.

Fram Larvik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram Larvik 8 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.