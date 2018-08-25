Nyköpings BIS - Akropolis IF maçı öncesi rakamlar

Nyköpings BIS ve Akropolis IF, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Nyköpings BIS 22 puanla 11. sırada, Akropolis IF 28 puanla 6. sırada bulunuyor. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Akropolis IF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nyköpings BIS kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Akropolis IF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nyköpings BIS son hafta oynanan Assyriska maçında 1-2 kazandı.

Akropolis IF ise Sollentuna United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nyköpings BIS, 15 gol attı ve 17 gol yedi.

Akropolis IF, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akropolis IF 16 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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