Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT'den Maduro iddiası | Dış Haberler

        NYT'den Maduro iddiası

        New York Times, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonrası hazırladığı haberinde, Maduro'nun son haftalarda sergilediği umursamazlık gösterilerinin Trump'ın ekibini rahatsız ettiğini ve Beyaz Saray'ın bunun üzerine operasyon kararı aldığını yazdı. NYT ayrıca, Maduro'nun Trump'ın görevden çekilmesi ve Türkiye'ye gitmesi yönündeki teklifini reddettiğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        NYT'den Maduro iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen askeri operasyon sonucu Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak ülkeden çıkarıldı. Venezuela lideri Maduro ve eşi gece saatlerinde New York'a getirildi ve önümüzdeki hafta da mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.

        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle

        New York Times'ın haberine göre ise Venezuela lideri Maduro, aralık ayının sonlarında ABD Başkanı Trump'ın görevden çekilmesi ve Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönündeki ültimatomunu reddetti. Geçiş görüşmelerine dahil olan bazı Amerikalı ve Venezuelalı yetkililer bunu öne sürdü.

        NYT'nin haberine göre, Maduro'nun son haftalarda sergilediği kamuoyu önündeki danslar ve umursamazlık gösterileri, Trump'ın ekibindeki bazı isimleri Venezuela liderinin kendileriyle alay ettiğini düşünmesine sebep oldu.

        REKLAM

        Bunun üzerine Beyaz Saray, askeri tehditlerini hayata geçirme kararı aldı.

        Cumartesi günü, ABD askeri birliği gece yarısı baskınıyla başkent Karakas'a indi ve Maduro ile eşi Cilia Flores'u New York'a götürüldü, çift uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yüzleşecek.

        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı? Haberi Görüntüle

        Haftalar önce ABD’li yetkililer, en azından geçici olarak Maduro’nun yerine geçebilecek kabul edilebilir bir isim üzerinde uzlaşmıştı: Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez. Trump yönetimindeki yetkililer, Rodriguez’in ülkenin hayati öneme sahip petrol sektörünü yönetme biçiminden etkilenmişti.

        Görüşmelere katılanlara göre arabulucular, Rodriguez'in ABD'nin ülkedeki gelecekteki enerji yatırımlarını koruyup destekleyeceği konusunda yönetimi ikna etti.

        Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili Rodriguez için, "Onun kariyerini uzun zamandır izliyorum, dolayısıyla kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda bir fikrim var. Ülkenin sorunlarına kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmiyorum; ancak onunla, Maduro'yla yapabildiğimizden çok daha profesyonel bir düzeyde çalışabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

        ABD'li yetkililer, Rodriguez'in geçici hükümetiyle ilişkilerinin, onun ABD'nin koyduğu kurallara uyma becerisine bağlı olacağını ve Washington'un çıkarlarına saygı göstermemesi halinde ek askeri adımlar atma hakkını saklı tuttuklarını söylüyor.

        Rodriguez'in saldırıyı kamuoyu önünde kınamasına rağmen, üst düzey bir ABD'li yetkili, yaklaşımının ne olacağına dair sonuçlar çıkarmak için henüz erken olduğunu ve yönetimin onunla çalışılabileceği konusunda iyimserliğini koruduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!