NYT'den Maduro iddiası
New York Times, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonrası hazırladığı haberinde, Maduro'nun son haftalarda sergilediği umursamazlık gösterilerinin Trump'ın ekibini rahatsız ettiğini ve Beyaz Saray'ın bunun üzerine operasyon kararı aldığını yazdı. NYT ayrıca, Maduro'nun Trump'ın görevden çekilmesi ve Türkiye'ye gitmesi yönündeki teklifini reddettiğini iddia etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen askeri operasyon sonucu Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak ülkeden çıkarıldı. Venezuela lideri Maduro ve eşi gece saatlerinde New York'a getirildi ve önümüzdeki hafta da mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.
New York Times'ın haberine göre ise Venezuela lideri Maduro, aralık ayının sonlarında ABD Başkanı Trump'ın görevden çekilmesi ve Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönündeki ültimatomunu reddetti. Geçiş görüşmelerine dahil olan bazı Amerikalı ve Venezuelalı yetkililer bunu öne sürdü.
NYT'nin haberine göre, Maduro'nun son haftalarda sergilediği kamuoyu önündeki danslar ve umursamazlık gösterileri, Trump'ın ekibindeki bazı isimleri Venezuela liderinin kendileriyle alay ettiğini düşünmesine sebep oldu.
Bunun üzerine Beyaz Saray, askeri tehditlerini hayata geçirme kararı aldı.
Cumartesi günü, ABD askeri birliği gece yarısı baskınıyla başkent Karakas'a indi ve Maduro ile eşi Cilia Flores'u New York'a götürüldü, çift uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yüzleşecek.
Haftalar önce ABD’li yetkililer, en azından geçici olarak Maduro’nun yerine geçebilecek kabul edilebilir bir isim üzerinde uzlaşmıştı: Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez. Trump yönetimindeki yetkililer, Rodriguez’in ülkenin hayati öneme sahip petrol sektörünü yönetme biçiminden etkilenmişti.
Görüşmelere katılanlara göre arabulucular, Rodriguez'in ABD'nin ülkedeki gelecekteki enerji yatırımlarını koruyup destekleyeceği konusunda yönetimi ikna etti.
Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili Rodriguez için, "Onun kariyerini uzun zamandır izliyorum, dolayısıyla kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda bir fikrim var. Ülkenin sorunlarına kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmiyorum; ancak onunla, Maduro'yla yapabildiğimizden çok daha profesyonel bir düzeyde çalışabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
ABD'li yetkililer, Rodriguez'in geçici hükümetiyle ilişkilerinin, onun ABD'nin koyduğu kurallara uyma becerisine bağlı olacağını ve Washington'un çıkarlarına saygı göstermemesi halinde ek askeri adımlar atma hakkını saklı tuttuklarını söylüyor.
Rodriguez'in saldırıyı kamuoyu önünde kınamasına rağmen, üst düzey bir ABD'li yetkili, yaklaşımının ne olacağına dair sonuçlar çıkarmak için henüz erken olduğunu ve yönetimin onunla çalışılabileceği konusunda iyimserliğini koruduğunu belirtti.