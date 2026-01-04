NYT'den Maduro iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen askeri operasyon sonucu Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak ülkeden çıkarıldı. Venezuela lideri Maduro ve eşi gece saatlerinde New York'a getirildi ve önümüzdeki hafta da mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.

ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle

New York Times'ın haberine göre ise Venezuela lideri Maduro, aralık ayının sonlarında ABD Başkanı Trump'ın görevden çekilmesi ve Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönündeki ültimatomunu reddetti. Geçiş görüşmelerine dahil olan bazı Amerikalı ve Venezuelalı yetkililer bunu öne sürdü.

NYT'nin haberine göre, Maduro'nun son haftalarda sergilediği kamuoyu önündeki danslar ve umursamazlık gösterileri, Trump'ın ekibindeki bazı isimleri Venezuela liderinin kendileriyle alay ettiğini düşünmesine sebep oldu.

Bunun üzerine Beyaz Saray, askeri tehditlerini hayata geçirme kararı aldı.

Cumartesi günü, ABD askeri birliği gece yarısı baskınıyla başkent Karakas'a indi ve Maduro ile eşi Cilia Flores'u New York'a götürüldü, çift uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yüzleşecek.

Haftalar önce ABD’li yetkililer, en azından geçici olarak Maduro’nun yerine geçebilecek kabul edilebilir bir isim üzerinde uzlaşmıştı: Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez. Trump yönetimindeki yetkililer, Rodriguez’in ülkenin hayati öneme sahip petrol sektörünü yönetme biçiminden etkilenmişti.