Günlük mesajlaşmaların vazgeçilmezi olan emojiler, sandığınızdan çok daha farklı anlamlar taşıyor. Yanlış kullandığınız o semboller aslında ne anlatıyor? Kültürel kökenleri ve gizli anlamlarıyla emojiler, dijital sohbetlerimizi bambaşka bir boyuta taşıyor!

YANLIŞ ANLAŞILAN ÖPÜCÜK EMOJİSİ ASLINDA ISLIK ÇALIYOR

İlk bakışta birçok kişi tarafından öpücük atan bir yüz ifadesi olarak yorumlanan bu emoji, sanılanın aksine bir öpücüğü değil, ıslık çalan bir kişiyi temsil ediyor. Ancak bu emojiye bir de kalp eklendiğinde anlamı tamamen değişiyor ve o zaman romantik bir öpücük göndermek için kullanılan bir emoji haline geliyor. Bu nedenle kullanırken küçük bir detay tüm anlamı değiştirebilir.

REKLAM

"ÇAK BİR BEŞLİK" EMOJİSİNİN SANILANIN AKSİNE GERÇEK ANLAMI

Pek çok sosyal medya kullanıcısı ve mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kuran kişi, iki avuç içinin birbirine temas ettiği bu emojiyi dua eden bir kişiyi temsil ettiğini sanıyor. Ancak bu çok bilinen bir yanlış yorumdur. Aslında bu emoji, "çak bir beşlik" veya "yüksekten beşlik" anlamına gelir ve iki kişi arasında gerçekleşen dostane bir selamlaşmayı ya da tebrikleşmeyi simgeler. Bazı durumlarda ise "saygılı bir selamlaşma" anlamında da kullanılabilir.

PARMAKLA GÖSTERMEKLE SINIRLI OLMAYAN EMOJİ

Pek çok kişi tarafından sadece bir yönü işaret etmek amacıyla kullanıldığı düşünülen parmakla gösterme emojisi, aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Bu emoji, işaret etmek dışında kişinin moralsiz, keyifsiz ya da kendisini kötü hissettiği durumları sembolize etmek için de kullanılabilir. Yani sadece bir yeri ya da nesneyi göstermekten ibaret değildir.

GÖRÜNÜŞÜ KORKUTUCU OLSA DA ANLAMI OLUMLU BİR EMOJİ

İlk bakışta kötü bir şeyi temsil ediyormuş gibi görünen bu emoji, aslında Japon kültüründen esinlenerek tasarlanmıştır ve oldukça ilginç bir hikâyesi vardır. Emoji, kötü ruhları uzaklaştıran Japon halk geleneğine ait bir figür olan Namahage karakterinden ilham alınarak oluşturulmuştur. Bu nedenle anlamı düşündüğünüz kadar korkutucu ya da olumsuz değildir, aksine kötü enerjileri kovma amacı taşır.

REKLAM

ANLAMI BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN YANLIŞ BİLİNEN EMOJİ

Anlamı en az bilinen emojilerden biri olan bu ifade, dünyanın farklı bölgelerinde ve çeşitli kültürlerde oldukça değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazı ülkelerde "No Girl" yani "Kız Yok" anlamına geldiği sanılırken, bazı kullanıcılar ise bu emojiyi anlamsız bir kısaltma sanmıştır. Oysa ki bu emojinin gerçek anlamı "Not Good" yani "İyi Değil"dir. Kısacası bu emoji, genellikle olumsuz bir düşünce ya da kötü bir ruh hali belirtmek amacıyla kullanılır.