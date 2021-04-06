O ilde 65 yaş ve üstü için yeni karar! - Haberler

AA

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-14.00 saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.

İldeki vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkinliği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenerek gerekli değerlendirmelerin yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 20 yaş altı gençlerden iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanların, çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağı vurgulandı.

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