O kentte vaka artışı sürüyor!

İHA

Yurt genelinde yükselen korona virüs vakalarıyla ilgili önemli bir gelişme dikkat çekiyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Kilis Valiliği ile ilgili kurumların aldığı tedbirler kapsamında kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor.

42 KİŞİ KOVİD-19'DAN CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre bugüne kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü Kilis’te, 13 kişi yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi entübe durumda.

Korona virüsten şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor. Bütün tedbirlere rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve maske takmadıkları gözlendi.