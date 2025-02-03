O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu. Jüri üyeleri ve yeni yarışmacılarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan programdan ilk bölüm fragmanı geldi. Yeni sezon tarihi kadar, jüri üyeleri de merak konusu oldu. Jüri üyeleri arasında yer alan Melike Şahin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka' diye düşündüm' ifadesini kullandı. Peki, "O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler?" İşte O Ses Türkiye 2025 yeni sezon yayın tarihine ilişkin tüm detaylar...