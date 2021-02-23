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HaberlerGündemGüvenlikO TERÖRİST YAKALANDI! Son dakika... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı

O TERÖRİST YAKALANDI! Son dakika... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
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DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİDECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

200 METRE KALA YAKALANDI

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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