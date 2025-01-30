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        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak enflasyon beklenti anketi yayınlandı, bu enflasyon düşer mi? Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Ocak enflasyon beklenti anketi yayınlandı! Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Haftaya açıklanacak TÜİK Ocak enflasyon rakamları için piyasalarda beklenti sürüyor. Bu doğrultuda, 20 ekonomist ile yapılan AA Finans enflasyon beklenti anketi yayınlandı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak ve ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:43
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        Ocak ayı enflasyonu için gözler TÜİK'e döndü. Her ayın başında açıklanan rakamlar, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e düşürmesi sonrasında merakla bekleniyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayınlanan beklenti anketi piyasaların nabzını tutuyor. İşte, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları...

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        TÜİK OCAK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        OCAK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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        TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

        Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

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