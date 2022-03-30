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Fintech alanında faaliyet gösteren yerli girişimlerden Ödeal, ödeme çözümleri sunan SaltPay’den 52 milyon TL’lik bir yatırım aldı. SaltPay, bu yatırımı ile değeri 525 milyon TL’ye ulaşan Ödeal’ın yüzde 9.9’luk hissesinin sahibi oldu. Ödeal'ın, aldığı yatırımın tamamını büyümesini devam ettirmek için kullanacağı bildirildi.

Yatırımla ilgili bilgi veren Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, "Son günlerde Türk firmalarının aldığı yatırımlar, Türk girişimcilerinin başarılarını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl bir yatırım almış ve bu yatırımı özellikle Ödeal API gibi şirketimizin yenilikçi ürünlerini geliştirmek üzere kullanmıştık. Aldığımız bu yatırımı, Ödeal’ın yenilikçi ürün ve çözümleriyle adını global arenada duyurması açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası diğer yatırımcıların da talepleri olacaktır. Her zaman olduğu gibi aldığımız tüm fonları büyümemizi desteklemek, mevcut ve yeni ürünlerimizi geliştirmek için kullanacağız" dedi.

Verilen bilgiye göre, 2020 yılını yüzde 109’luk büyüme ile kapatan Ödeal, 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde işlem hacmini yüzde 136 artırarak, üç haneli büyüme trendini sürdürdü. 2021’in son çeyreğinde üye iş yeri sayısını yüzde 32 oranında artıran Ödeal, 2020 sonunda 40 bin olan üye iş yeri sayısını da 68 bine ulaştırdı.