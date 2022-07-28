Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri milyonlarca aile tarafından yakından takip ediliyor. 450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? 2022 Aile Destek Paketi ne zaman yatacak? İşte konuya dair yapılan son açıklamalar ve ödeme takvimi...