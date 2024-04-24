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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ödüllü dans filmleri Beyoğlu Sineması'nda

        Ödüllü dans filmleri Beyoğlu Sineması'nda

        Dünyanın dansını İstanbul'a getiren Uluslararası İstanbul Dans Günleri, çok sevilen ve dans temalı ödüllü filmleri seyirciyle buluşturuyor! 29 Nisan'da Beyoğlu Sineması'nda, saat 17.00'de 'Âşıklar Şehri/La La Land'; 19.30'da 'Özgürlük Dansı/Jimmy's Hall'; 21.30'da ise 'Siyah Kuğu/Black Swan' filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:53
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        Ödüllü dans filmleri Beyoğlu Sineması'nda
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        İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 2 Mayıs'a kadar flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’un dört bir yanında ağırlıyor. Festival kapsamında dünya danslarının en güzel örnekleri sahnelenirken atölyeler, söyleşiler ve dans temalı film gösterimleri de ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

        Uluslararası İstanbul Dans Günleri, odağına dansı alan özel yapımlardan üçünü, 6 Oscar ödüllü “Âşıklar Şehri”ni (2016); Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye aday olan “Özgürlük Dansı”nı (2014)ve Oscar ödüllü kült yapım “Siyah Kuğu”yu (2010) 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Beyoğlu Sineması’nda İstanbullularla buluşturacak.

        Başrollerini Ryan Gosling ve Emma Stone’un paylaştığı Damien Chazelle imzalı müzikal film “Âşıklar Şehri/La La Land”, hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insanın hikâyesi üzerinden bir Hollywood masalı anlatıyor.

        KenLoach imzalı “Özgürlük Dansı/Jimmy’s Hall”, İrlanda’nın yaşadığı iç savaştan sonra insanların tekrar eski günlerdeki gibi özgürce dans etmeleri, müzik, sanat ve edebiyatla iç içe yaşamaları için geçmişte olduğu gibi halk salonunu tekrar kurmaya karar veren ancak kilisenin ve “ileri gelenler”in tepkisiyle karşılaşan Jimmy Gralton’un mücadelesini konu alıyor.

        Olağanüstü performansıyla Natalie Portman’a Oscar ödülünü getiren Darren Aronofsky imzalı “Siyah Kuğu/Black Swan” ise Çaykovski’nin Kuğu Gölü bale gösterisi etrafında muhteşem bir psikolojik gerilim sunuyor.

        Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nin tüm etkinlikleri için biletler İstanbul Senin ve Biletix’ten temin edilebilir.

        24 Nisan Çarşamba

        16.00 Atölye: Urban Dance – Kalli / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Swing Planet Dans Grubu / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        25 Nisan Perşembe

        17.00 Söyleşi: “Sokaklarda Dans” Konuk: Prof. Dr. Belma Oğul (Müzikolog), Moderatör: Doç. Dr. Gonca Girgin / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        17.00 Atölye: Urban Dance – Vehbione / Müze Gazhane (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        19.30 Performans: Urban Dance – Kalli, Vehbione,BBoy Junior / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        26 Nisan Cuma

        15.00 Atölye: Yaratıcı Dans Atölyesi (7-9 Yaş) / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        17.00 Atölye: Hiphop Dans Atölyesi (14 Yaş +) / Müze Gazhane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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        27 Nisan Cumartesi

        10.00 Atölye: Selim Özyol ile Zeybek / Artİstanbul Feshane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        13.00 Atölye: Yaratıcı Dans Atölyesi (10-14 Yaş) /Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        15.00 Atölye: K-Pop Atölyesi (14 Yaş +) / Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Shaman Dans Tiyatrosu / İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        28 Nisan Pazar

        15.00 Söyleşi: “Dans Sahnesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak” Konuk: Dr. Berna Kurt (Akademisyen), Moderatör: Dr. Evrim Hikmet Öğüt (Etnomüzikolog) / Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

        15.00 Atölye: Sirtaki Atölyesi (Yetişkin) / Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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        20.30 Performans: “Biz” Dans / Metrohan (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        29 Nisan Pazartesi

        18.30 Söyleşi: “Türkiye’de Çağdaş Dans” Konuşmacılar: Moderatör: Tuğçe Ilıgün Tuna (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Aslı Öztürk (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Melih Kıraç (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Emre Karaca (İDOB Modern Dans Topluluğu Direktörü), Gizem Bilgen (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Korhan Başaran (Dansçı, Koreograf, Eğitmen),Gizem Aksu (Dansçı, Koreograf, Eğitmen) / CRR Konser Salonu (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

        Beyoğlu Sineması’nda Dans Günü - Film Gösterimleri:

        17.00 “Âşıklar Şehri – La La Land” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        19.30 “Özgürlük Dansı – Jimmy’s Hall” (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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        21.30 “Siyah Kuğu – Black Swan” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        30 Nisan Salı

        20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

        20.00 Performans: “Köroğlu” Balesi / Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi (İstanbulSenin/Ücretsiz)

        2 Mayıs Perşembe

        20.00 Performans: İBB Orkestraları ile Geleneğinİzinden / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretsiz)

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        #Uluslararası İstanbul Dans Günleri
        #Beyoğlu Sineması
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İBB Kültür
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