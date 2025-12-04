Ödüllü kısa filmler üniversitelilerle buluşuyor

Akbank Sanat’ın 2004 yılından bu yana Türkiye’de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Akbank Kısa Film Festivali, aralık ayında 17 şehirde, 31 üniversitede gençlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında, 73 ülkeden 2.346 başvuru arasından seçilen ve Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ile Genç Bakışlar Yarışması’nda ödül alan kısa filmlerden oluşan özel seçki, programda yer alan üniversitelerde ücretsiz olarak gösterilecek.

Aralık ayı gösterim ve atölye programı şöyle:

4 Aralık Perşembe 14.00 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi MedyaLab Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu

4 Aralık Perşembe 12:00 ve 14:00 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi -1 Gösterim Salonu

8 Aralık Pazartesi 14.00 Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Konferans Salonu

9 Aralık Salı 13.00 Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu

10 Aralık Çarşamba 14.00 Medipol Üniversitesi lletişim Fakültesi Medya Merkezi Cep Sineması

11 Aralık Perşembe 13.00 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması

11 Aralık Perşembe 14.00 Yalova Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu 11 Aralık Perşembe 13.00 Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu 12 Aralık Cuma 14.00 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DPU TV Salonu 12 Aralık Cuma 15.30 Kadir Has Üniversitesi Sinema Salonu-B 15 Aralık Pazartesi 13.30 Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer Salonu 15 Aralık Pazartesi 12.30 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İletişim Fakültesi Derslik 2 15 Aralık Pazartesi 11.00 Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi B2-03 Salonu 15 Aralık Pazartesi 13.00 Beykent Üniversitesi Adem Çelik Konferans Salonu 17 Aralık Çarşamba 13.00 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 17 Aralık Çarşamba 14.00 Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 18 Aralık Perşembe 18.00 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Salon 126 19 Aralık Cuma 14.00 Maltepe Üniversitesi Süha Arın Konferans Salonu 19 Aralık Cuma 11.00 Okan Üniversitesi Yaşam Merkezi Sinema Salonu

22 Aralık Pazartesi 14.00 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 23 Aralık Salı 13.30 Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Firit Salonu 24 Aralık Çarşamba 13.00 Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması 24 Aralık Çarşamba 14.00 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu 25 Aralık Perşembe 14.00 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 26 Aralık Cuma 13.00 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 30 Aralık Salı 19.00 Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu Atölye Programı: 8 Aralık Pazartesi 15:00 Mardin Artuklu Üniversitesi,SKS Konferans Salonu Avarya: 3D Kısa Film Yapım Atölyesi - Yürütücü: Gökalp Gönen 17 Aralık Çarşamba 14:00 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu Senaryo Atölyesi – Yürütücü: Nazlı Elif Durlu 26 Aralık Cuma 14:00 İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu