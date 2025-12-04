Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ödüllü kısa filmler üniversitelilerle buluşuyor

        Ödüllü kısa filmler üniversitelilerle buluşuyor

        Akbank Sanat, 21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmlerini üniversite öğrencileriyle buluşturuyor. Özel seçki, aralık ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki kampüslerde gösterilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:12
        Akbank Sanat’ın 2004 yılından bu yana Türkiye’de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Akbank Kısa Film Festivali, aralık ayında 17 şehirde, 31 üniversitede gençlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında, 73 ülkeden 2.346 başvuru arasından seçilen ve Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ile Genç Bakışlar Yarışması’nda ödül alan kısa filmlerden oluşan özel seçki, programda yer alan üniversitelerde ücretsiz olarak gösterilecek.

        Aralık ayı gösterim ve atölye programı şöyle:

        4 Aralık Perşembe 14.00 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi MedyaLab Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu

        4 Aralık Perşembe 12:00 ve 14:00 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi -1 Gösterim Salonu

        8 Aralık Pazartesi 14.00 Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Konferans Salonu

        9 Aralık Salı 13.00 Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu

        10 Aralık Çarşamba 14.00 Medipol Üniversitesi lletişim Fakültesi Medya Merkezi Cep Sineması

        11 Aralık Perşembe 13.00 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması

        11 Aralık Perşembe 14.00 Yalova Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

        11 Aralık Perşembe 13.00 Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu

        12 Aralık Cuma 14.00 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DPU TV Salonu

        12 Aralık Cuma 15.30 Kadir Has Üniversitesi Sinema Salonu-B

        15 Aralık Pazartesi 13.30 Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer Salonu

        15 Aralık Pazartesi 12.30 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İletişim Fakültesi Derslik 2

        15 Aralık Pazartesi 11.00 Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi B2-03 Salonu

        15 Aralık Pazartesi 13.00 Beykent Üniversitesi Adem Çelik Konferans Salonu

        17 Aralık Çarşamba 13.00 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu

        17 Aralık Çarşamba 14.00 Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

        18 Aralık Perşembe 18.00 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Salon 126

        19 Aralık Cuma 14.00 Maltepe Üniversitesi Süha Arın Konferans Salonu

        19 Aralık Cuma 11.00 Okan Üniversitesi Yaşam Merkezi Sinema Salonu

        22 Aralık Pazartesi 14.00 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

        23 Aralık Salı 13.30 Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Firit Salonu

        24 Aralık Çarşamba 13.00 Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması

        24 Aralık Çarşamba 14.00 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

        25 Aralık Perşembe 14.00 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu

        26 Aralık Cuma 13.00 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu

        30 Aralık Salı 19.00 Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu

        Atölye Programı:

        8 Aralık Pazartesi 15:00 Mardin Artuklu Üniversitesi,SKS Konferans Salonu

        Avarya: 3D Kısa Film Yapım Atölyesi - Yürütücü: Gökalp Gönen

        17 Aralık Çarşamba 14:00 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi Konferans

        Salonu

        Senaryo Atölyesi – Yürütücü: Nazlı Elif Durlu

        26 Aralık Cuma 14:00 İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu

        Kurgu Atölyesi - Yürütücü: Tuvana Simin Günay

        #Akbank Sanat
        #Kısa Film
        #üniversite
