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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Ödüllü' Müze Gazhane’de

        'Ödüllü' Müze Gazhane’de

        İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Ödüllü' isimli ortaoyununu, Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi ve Müze Gazhane'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:08
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        'Ödüllü' Müze Gazhane'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk tiyatrosu formlarından “Ödüllü” isimli ortaoyununu, Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi ve Müze Gazhane’de seyircisiyle buluşturuyor.

        İstanbul’un Ramazan eğlencesinin önemli bir parçası olan Nihat Alpteki’nin yönettiği, vaktiyle Kavuklu Hamdi ve ekibinin oynadığı “Ödüllü”de Barış Çağatay Çakıroğlu, Burhan Yeşilyurt, Cihan Kurtaran, Çağlar Ozan Aksu, Gülsüm Alkan, Murat Üzen, Özgür Dağ, Seda Yılmaz, Serkan Bacak, Yılmaz Aydın rol alıyor.

        Ortaoyunu “Ödüllü”nün programı şöyle:

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        3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.30’da Müze Gazhane Meydan Sahne’de,

        10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.30’da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde,

        17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.30’da Müze Gazhane Meydan Sahne’de,

        24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.30’da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

        OYUNUN KONUSU

        “Kavuklu bekârdır ve yine işsizdir. Pişekârla yıllar sonra karşılarlar, hal hatır sorulduktan sonra Kavuklu Pişekâr’dan kendisine bir iş bulmasını ister. Pişekâr da varlıklı bir aile dostunun yakın zamanda vefat ettiğini, bekar bir kızı olduğunu ve o kızın bileğini büken erkekle evleneceğini vaat ettiğini söyler. Hikâye bu ya kızın kolunda efsunlu bir pazuband vardır. Kavuklu hemen niyetini ortaya koyar. Kız ile buluşturulur, kız ile kavuklu birbirine vurulur, hemen bilek güreşine tutuşurlar derken herkesin bileğini büken kız kavukluya yenilir. Anne bu durumdan pek hoşnut olmaz. Kız da kavuklunun kendisi için mücadele edip etmeyeceğini ölçmek için pehlivanlarla güreş yapmasını ister. Bu güreş için bir para ödülü konulur. Pişekâr ünlü pehlivanlara mektup yazar ve sırayla pehlivanlar gelmeye başlar; kavuklu sevdiği kıza, pehlivanlar da para ödülüne kavuşmak için güreşe tutuşurlar. Arnavut, Yahudi, Acem, Laz, Kayserili, Matiz gelir ve bizim Kavuklu hepsini tesadüfen! tuşa getirerek yener. Peki, âşıklar kavuşur mu, pehlivanlar para ödülünü nasıl alır?

        Oyun biletleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com'dan temin edilebilir.

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        #Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi
        #Müze Gazhane
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #ödüllü
        #Ortaoyunu
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