Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen 29 yaşındaki Aşır K., dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti
Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.
Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.