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        Haberler Gündem İstanbul Havalimanı ve Kapıkule'de uyuşturucu, Hamzabeyli'de kaçak çay ele geçirildi - Güncel haberler

        İstanbul Havalimanı ve Kapıkule'de uyuşturucu, Hamzabeyli'de kaçak çay ele geçirildi

        Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir TIR içerisinde odun kömürlerinin içerisine gizlenmiş 430 ton kaçak çay bulundu. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da bir TIR'da yapılan aramada 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:42
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        Odun kömürlerinin içinden kaçak çay çıktı!
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        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı'nda 430 kilo, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da 33 kilo uyuşturucu ile Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 13 ton kaçak siyah çaya el konuldu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM birimlerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen ve transit olarak bir Avrupa ülkesine gönderilmek istenilen hava kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı.

        Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpekler de kolilere tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerce açılan kolilerin içinde 430 kilogram esrar cinsi uyuşturucu bulundu. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu gümrük sahasına gelen araçlar incelendi. Şüpheli görülen bir TIR, x-ray araç tarama sistemine sevk edildi. NARKOKİM birimlerince yürütülen kontrollerde, araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

        Kontrollerde, gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bu olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        ODUN KÖMÜRÜ ARASINDA KAÇAK ÇAY

        Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR şüpheli görülerek arandı.

        Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemelerle Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluklara rastlandı. Detaylı kontrollerde ekipler, beyan edilen odun kömürü harici çuvallara konulan 13 ton kaçak siyah çay ele geçirdi. Çayın piyasa değerinin 4 milyon 48 bin lira olduğu tespit edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

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