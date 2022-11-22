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OECD, Türkiye ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3 büyümesini bekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda 5,3, gelecek yıl ise yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi

OECD Türkiye ekonomisinde büyüme bekliyor
OECD Türkiye ekonomisinde büyüme bekliyor
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AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün 3. Çeyrek Küresel Görünüm Raporu’nda, Türkiye’nin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5.4’ten yüzde 5.3’e revize edilirken, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 3 olarak sabit tutuldu. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 3.4 büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

OECD raporunda, OECD ülkelerinin bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın üçünü çeyreğinde yüzde 0.4 ile oldukça zayıf bir büyüme kaydettiği bildirildi.

G7 ÜLKELERİNDEKİ BÜYÜME BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YAVAŞLADI

Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde G7 ülkeleri içerisinde yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunun büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı, ABD'nin yüzde 0.6, Almanya'nın yüzde 0.3, İtalya'nın yüzde 0.5, Kanada'nın yüzde 0.4 ve Fransa'nın yüzde 0.2 büyüme kaydettiği hatırlatıldı.

OECD raporunda, Japonya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3, İngiltere ekonomisinin ise 0.2 daraldığı belirtildi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yakın ekonomilerin de büyüme performansının değerlendirildiği raporda, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.4 daralan Polonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüme kaydederek toparlandığı belirtildi.

Raporda verileri açıklanmış OECD ülkeleri içerisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en güçlü büyümenin yüzde 1.8 ile Meksika’da, yüzde 1.6 ile Kolombiya, yüzde 1.5 ile Norveç’te görüldüğü belirtildi.

2022 YILINA İLİŞKİN TAHMİN YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3.0’ten yüzde 3.1’e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2.2'de sabit tuttu.

Küresel ekonominin 2024'te yüzde 2.7 büyümesi beklenirken, OECD ülkelerinin bu yıl sonunda yüzde 2.8, 2023 yılında yüzde 0.8 ve 2024 yılında yüzde 1.4 büyüyeceği tahmin edildi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1.5’ten yüzde 1.8’e çıkarılırken, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0.5 ve 2024'te yüzde 1 büyüme kaydedeceği öngörüldü.

EURO BÖLGESİ 2023'TE BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 0.5'E REVİZE EDİLDİ

OECD raporunda, euro bölgesinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.1’den yüzde 3.3’e yükseltildi. 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 0.3’ten yüzde 0.5’e revize edilen euro bölgesinin 2024'te yüzde 1.4 büyüyeceği tahmin edildi.

Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.2’den yüzde 3.3’e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4.7’den yüzde 4.6’ya çekildi. Çin ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 4.1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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