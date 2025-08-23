ÖGG sınavı için bekleyişe geçildi. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda başarılı olmak için en az 60 ve üstü puan almanız gerekmektedir. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖGG sınav tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavına ilişkin tüm merak edilenler...