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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandı mı?

        ÖGG sınavı sonuç tarihi: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevap anahtarları 1 Temmuz itibarıyla erişime sunuldu. Böylelikle; adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatını yakaladı. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 23:26 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:51
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        ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

        Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        115. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        115. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlendi.

        Belirlenen takvim doğrultusunda ÖGG soruları ve cevap anahları, 1 Temmuz 2025 tarihinde erişime açıldı.

        Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

        Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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