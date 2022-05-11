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Haberler Televizyon Oğlum 13. bölüm tanıtım ve ön izleme sahnesi: Çember daralıyor!
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'Oğlum'da çember giderek daralıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum', bu akşam 13. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Oğlum'un 13. bölüm tanıtımı ve ön izleme sahnesi...

Oğlum 13. bölüm tanıtım ve ön izleme sahnesi: Çember daralıyor!
'Oğlum'da çember giderek daralıyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 13. bölümüyle ekrana gelecek. Melike ve İlyas, kızları Ceren'in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler. Bu sırada Tuğrul'un kaybolması olayında İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır.

Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe'nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile'den taşınmaya karar verir. Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 13. Bölüm Tanıtımı;

Oğlum'un 13. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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