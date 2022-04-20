'İlyas'ın hamlesi ne olacak? 0:00 / 0:00

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 11. bölümüyle ekrana gelecek. Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 11. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 11. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;