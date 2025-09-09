Oğluyla itişen çocuğa fiziksel müdahale eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Elazığ'da, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Işık Parkı'nda oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan itişme sırasında, çocuklardan birinin babası olan polis memurunun diğer çocuğa fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Olayın ardından çevrede tepki oluştu. DHA'nın haberine göre; Elazığ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, polis memurunun ise görevinden uzaklaştırıldığı belirtilerek, “İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı’nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.