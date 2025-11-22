OGM personel alımı başvuruları devam ediyor! OGM 496 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. OGM personel alımı başvuruları 20 Kasım'da başladı. Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Peki OGM 496 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
OGM personel alımı başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak. OGM 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. İşte OGM personel alımı başvuru ekranı ve tüm bilgiler
OGM 496 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
OGM PERSONEL ALIMI KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen
Ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker
Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.