        Öğrenci tuvaletlerinde kamera soruşturması; okul müdürü görevden alındı | Son dakika haberleri

        Öğrenci tuvaletlerinde kamera soruşturması; okul müdürü görevden alındı

        Isparta'da bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada okul müdürü Ö.K., görevden alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:53
        Kamera soruşturmasında flaş gelişme!
        Isparta'da bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K., görevden alındı.

        VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

        Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiğine dair fotoğrafların sanal medyada yayılmasından sonra veliler duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine soruşturma başlattı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir" denildi.

        OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

        Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevinden alındığı, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı.

