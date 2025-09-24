Öğrencilerdeki uyku düzensizliği rutin alışkanlıklarla aşılabilir

Prof. Dr. Levent Öztürk, yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrencilerin uyku sorunları yaşayabildiğini belirtti.

Öğrencilere uyku hijyeni kurallarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulunan Öztürk, özellikle yatış ve kalkış saatlerinin düzenlenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

"BEYNE SAAT ÖĞRETİLEBİLİR"

Yatış ve kalkış saatlerini beyne öğretmenin mümkün olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Belli saatlerde uyanmak istiyorsak, önce bizim için uygun saati belirlemek gerekli. Örneğin sabah 7 olduğunu varsayalım. Bunun için kalkar kalkmaz yataktan çıkarak gözümüzden içeri parlak ışık girmesini sağlamak.

8-10 dakika ışık banyosu yapmak faydalı olacaktır. Bu beynimizdeki hormonal sistemin değişmesini, melatonin hormonunun baskılanmasını sağlayıp 'kalkma saatin budur' mesajı vererek beynimizdeki saatte sıfır ayarı yapacaktır."

"VÜCUDUN UYKUYA HAZIRLANMASI GEREKLİ"

Öztürk, gece uykuya gitmeden önce belli rutinlerin tekrarlanması önerisinde bulundu.

Yatmadan bir saat önce vücudun uykuya hazırlanması gerektiğini anlatan Öztürk, "Pijamaları giymek, biraz kitap okumak, bitki çayı veya ılık bir süt içmek bunlardan bazıları olabilir. Bu hazırlıkları yapmak beynimize 'yatma saati geliyor, birazdan yatıp uyuyacaksın' mesajını vermiş oluyor. Bu alışkanlıkları kazandığımızda uykuyla eşleştiğinde yattığımızda kolayca uykuya dalabiliriz. Bunun yanı sıra belli bir müzik listesi oluşturarak yatış öncesi dinlediğimizde beyni uykuya tetiklemek mümkün olacaktır" diye konuştu.