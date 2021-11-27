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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı - Haberler
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Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı

Diyarbakır'da okul çıkışı bıçak zoruyla öğrencilerin telefonlarını gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı - Haberler
Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ilçesinde iki ayrı olayda, 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbeden 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, eğitim kurumlarının önünde sivil kıyafetle önlem alarak beklemeye başladı. Bu sırada bir öğrencinin telefonunu bıçak zoruyla gasbetmek isteyen Furkan D.(16) ve Kadir İ. (17), suçüstü yakalandı.

Mağdur öğrenciler tarafından da teşhis edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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