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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrencin üzerine araç sürüp bıçakla kovaladı iddiası! Müdür yardımcısı açığa alındı!

        Öğrencin üzerine araç sürüp bıçakla kovaladı iddiası! Müdür yardımcısı açığa alındı!

        Antalya'da, 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç. açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:34
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        Araçla ezmeye bıçakla kesmeye çalıştı! Müdür yardımcısı açığa alındı!
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        Antalya'da olay, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten Turan Kilit Ortaokulu'nda yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi olan F.M.B. (11), 27 Mayıs'ta okul dönüşü servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı.

        ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ

        Açığa alınan okul müdür yardımcısı A.Ç.
        Açığa alınan okul müdür yardımcısı A.Ç.

        DHA'da yer alan habere göre A.Ç., aracını servisten inen F.M.B.'nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı.

        DURUMU AİLESİNE ANLATTI

        Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı. Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu.

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        MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

        Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.Ç. açığa alındı.

        DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

        Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

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