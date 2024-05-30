Öğrencin üzerine araç sürüp bıçakla kovaladı iddiası! Müdür yardımcısı açığa alındı! Antalya'da, 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç. açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:34 facebook

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