En acı an!

Kaza, dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevreyolu üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, çevre yolundaki yaya geçidini kullanarak evine gitmek isteyen 57 yaşındaki matematik öğretmeni Burhanettin Şirin’e, Kemer’den Antalya’ya hasta nakleden özel bir hastaneye ait ambulans çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin’e, yine ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ön kısmında büyük çapta maddi hasar oluşan ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.





BİR KÖŞEYE ÇEKİLİP SON YOLCULUĞU İZLEDİ

Polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şirin’in cenazesi, kendisini gibi öğretmen olan ağabeyi Bülent Şirin ve görev yaptığı Halit Uluç İmam Hatip Lisesi’ndeki öğretmen arkadaşları tarafından alındı. Öğretmenin cenazesi öğretmen arkadaşları tarafından omuzlanarak morgdan kaldırılırken, olayın hala şokunda olduğu gözlenen ağabey Bülent Şirin bir köşeye çekilerek gözyaşları içerisinde kardeşinin son yolculuğunu seyretti. Bülent Şirin’in o anlardaki bakışlarıysa yürekleri burktu.



Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Burhanettin Şirin’in cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gönderildi.